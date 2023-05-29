Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как «удар головой о клавиатуру»

Все еще не стало ясно? Впрочем, понимать тут нужно только одно: сколько букв не добавляй — лучше и чище западный тренд гендерного и духовного самоопределения не становится. Более того, гей-движение ширится и расползается как плесень, вбирая в себя все больше и больше товарищей, не определившихся, кто же они такие — женщины, мужчина… или еще кто-то, как бы странно это не звучало.