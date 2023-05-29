Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как «удар головой о клавиатуру»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал объектом насмешек интернет-пользователей после нового видео, в котором чиновник использует новую аббревиатуру для гей-общества.
Для начала стоит разобраться, что же такого сказал политик и за что, собственно говоря, его подняли на смех.
«Люди по всей стране зажигают свечи в память о пропавших или убитых женщинах, девочках и людях 2SLGBTQQIA+ из числа коренных народов. Мы должны продолжать работать вместе, повышать осведомленность и выступать за прекращение этой продолжающейся национальной трагедии», — написал глава канадского правительства в своих соцсетях.
И остроумные комментаторы не заставили себя долго ждать. Кто-то сравнил это с «ударом головой о клавиатуру». Кто-то даже предположил, что Трюдо сам не понял, что сказал, или новейшая аббревиатура выглядит, как пароль от его ноутбука или как будто кошка прошлась по клавиатуре.
«Расшифровка ЛГБТК меняется каждую неделю. Я больше не понимаю, что это значит», — написал другой интернет-юзер.
А ведь и правда. Едва успели обычные люди привыкнуть к уже устоявшемуся LGBT, как появляется новейшая форма половой идентичности. И, кажется, без шпаргалки разобраться, что же это значит тут вряд ли получится.
Поэтому вот расшифровка:
Two-spirit — двудуховные (подразумевается человек, который идентифицирует себя как обладающий как мужским, так и женским духом)
Lesbian — лесбиянки
Gay — геи
Bisexual — бисексуалы
Transgender — трансгендеры
Queer — квиры
Questioning — неопределившиеся
Intersex — интерсексуалы
Asexual — асексуалы + — все другие сексуальные ориентации и гендеры.
Все еще не стало ясно? Впрочем, понимать тут нужно только одно: сколько букв не добавляй — лучше и чище западный тренд гендерного и духовного самоопределения не становится. Более того, гей-движение ширится и расползается как плесень, вбирая в себя все больше и больше товарищей, не определившихся, кто же они такие — женщины, мужчина… или еще кто-то, как бы странно это не звучало.
Страшно и то, что этим все не ограничивается. Так, в той же Канаде, а именно в провинции Онтарио, еще в начале весны решили принять новый закон о защите Драг-шоу.
Для тех, кто не в курсе, стоит объяснить. Драг-шоу (Drag show) — это некий формат представления, которое устраивают геи, чаще конкретно трансгендерные особи. В принципе, такой вид развлечения на Западе существует уже давно, только носил он довольно закрытый характер. Как правило, подобные вечеринки проводились ночью в закрытых клубах или гей-барах, а допускались туда только взрослые.
Теперь туда активно зазывают молодежь и детей. Да, сейчас на шоу можно заметить детей до 10 лет! И преподносится это все, как «распространение любви и принятия, позволяющее людям чувствовать себя сильными и особенными».
Что ж, добро пожаловать в новый дивный мир, осталось дождаться, когда там на Западе совсем сойдут с ума и возьмутся за призыв к любви к убийцам и маньякам, не забыв при этом добавить и их буквы к аббревиатуре ЛГБТ.