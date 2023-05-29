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Картина-победитель 76-го Каннского фестиваля «Анатомия падения» выйдет в российский кинопрокат осенью

Шоу-бизнес
Картина-победитель 76-го Каннского фестиваля «Анатомия падения» выйдет в российский кинопрокат осенью

Картину французского режиссера Жюстин Трие «Анатомия падения», победившую на 76-м Каннском кинофестивале, выпустят в российский прокат этой осенью, информирует портал «Культуромания».

«В России кинопрокатная компания "Про: взгляд" выпустит фильм 14 сентября 2023 года», — сообщили представители прокатчика.

По сюжету лента рассказывает о женщине-писателе, которую начинают подозревать в убийстве супруга. Главную героиню воплотила на экране немецкая актриса Сандра Хюллер.

Четыре года назад, в 2019 году, драма Трие «Соблазн» попала в короткий список основного конкурса во французских Каннах. В том же году у постановщицы была номинация и на престижную национальную премию в области синематографа «Сезар».
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