Картина-победитель 76-го Каннского фестиваля «Анатомия падения» выйдет в российский кинопрокат осенью

Картину французского режиссера Жюстин Трие «Анатомия падения», победившую на 76-м Каннском кинофестивале, выпустят в российский прокат этой осенью, информирует портал «Культуромания».
«В России кинопрокатная компания "Про: взгляд" выпустит фильм 14 сентября 2023 года», — сообщили представители прокатчика.
По сюжету лента рассказывает о женщине-писателе, которую начинают подозревать в убийстве супруга. Главную героиню воплотила на экране немецкая актриса Сандра Хюллер.
Четыре года назад, в 2019 году, драма Трие «Соблазн» попала в короткий список основного конкурса во французских Каннах. В том же году у постановщицы была номинация и на престижную национальную премию в области синематографа «Сезар».