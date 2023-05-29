Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал сообщить о приглашении Путина на инаугурацию Эрдогана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин приглашен на инаугурацию главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сделал заявление в ходе брифинга.
Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Кремль проинформирует в случае поступления приглашения Путину. Песков не исключил, что представители стран проведут телефонный разговор в ближайшее время.
По итогам второго тура выборов президента Турции Эрдоган набрал более 54% голосов избирателей. После подведения результатов лидеры стран поздравили его с переизбранием, сообщает RT.