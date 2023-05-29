Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ввод единой с Россией валюты вопросом «не сегодняшнего дня»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал введение единой валюты с Россией, назвав это вопросом «не сегодняшнего дня». По словам политика, он договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.
Такое заявление белорусский лидер сделал в ходе встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске. Лукашенко подчеркнул, что введение единой валюты является непростым процессом. При этом в настоящий момент продолжает функционировать Межбанковский валютный совет ЦБ РФ и Нацбанка Беларуси, добавил глава республики.
Кроме этого вопроса, Александр Лукашенко обсудил с Эльвирой Набиуллиной соглашение об обмене информацией в сфере надзора за финансовыми рынками. Проект документа будет рассмотрен в ходе заседания межбанковского валютного совета центробанков, который пройдет в Минской области в ближайшее время.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблем, «которых не должно быть» между Москвой и Минском. По словам политика, речь идет о нестыковках и бюрократизме, сообщала «Вечерняя Москва».