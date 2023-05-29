Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ввод единой с Россией валюты вопросом «не сегодняшнего дня»

Кроме этого вопроса, Александр Лукашенко обсудил с Эльвирой Набиуллиной соглашение об обмене информацией в сфере надзора за финансовыми рынками. Проект документа будет рассмотрен в ходе заседания межбанковского валютного совета центробанков, который пройдет в Минской области в ближайшее время.