Аграрии Тверской области завершают посевную кампанию

Коме того, вспахано свыше 40 тысяч гектаров зяби. Завершается сев яровых культур, передает тверской новостной портал PANORAMA.PRO. Согласно прогнозам, общая посевная площадь в регионе в этом году составит 445 тысяч гектаров. Это на 8,2 тысячи гектаров больше, чем было засеяно в 2022 году.