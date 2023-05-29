Аграрии Тверской области завершают посевную кампанию

Хозяйства Тверской области приступили к выполнению завершающего этапа посевных работ. По оперативным данным, весенняя вспашка проведена на территории более 59,7 тысяч гектаров. Это составляет 86,3% от плана.
Коме того, вспахано свыше 40 тысяч гектаров зяби. Завершается сев яровых культур, передает тверской новостной портал PANORAMA.PRO. Согласно прогнозам, общая посевная площадь в регионе в этом году составит 445 тысяч гектаров. Это на 8,2 тысячи гектаров больше, чем было засеяно в 2022 году.
Задачи по подготовке и проведению посевных работ были поставлены губернатором Тверской области Игорем Руденей в марте текущего года. Среди них глава региона выделил своевременное доведение средств государственной поддержки до субъектов аграрного сектора, обеспечение готовности техники, наличие в хозяйствах области в необходимых объемах топлива, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений.