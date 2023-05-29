Удары по военным объектам в Киеве наносятся гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, передает «Русская весна»

Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. В сообщении указывается, что российские снаряды застали врасплох средства противовоздушной обороны ВСУ. В настоящий момент на украинскую территорию летит новая волна российских ракет. Взрывы уже слышны на территории Черниговской области и под Киевом, подчеркнули в материале.