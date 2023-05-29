Четыре человека погибли после крушения лодки на озере Маджоре в Италии

Судно потерпело крушение из-за грозы с сильными порывами ветра 28 мая на озере Маджоре. На борту находились 20 человек, четыре из которых погибли, по данным издания ANSA.
Туристический катер отправился на прогулку по озеру Маджоре на севере Италии. Неожиданно лодку накрыло волной из-за начавшего шторма. В результате происшествия катер затонул.
Часть членов экипажа смогла добраться до берега вплавь, других пассажиров спасли проходящие мимо судна. Остальных потерпевших начали искать сотрудники экстренных служб. На данный момент известно о четверых погибших туристах. По некоторым данным, среди них могла быть гражданка России.
Ранее рыболовецкое судно потерпело крушение в Индийском океане. На борту в момент инцидента находились 39 человек.