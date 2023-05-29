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Российские войска уничтожили ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны в Киеве, пишет «РВ»

Армия
Российские войска уничтожили ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны в Киеве, пишет «РВ»

В небе над киевским аэропортом Жуляны 29 мая заметили дым. Пораженной целью оказался зенитный ракетный комплекс Patriot.

Жители столицы Украины в понедельник услышали взрывы в разных районах. Один из них пришелся туда, где находится аэропорт. Под ударом оказался ракетный комплекс, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сигналы воздушной тревоги прежде раздавались на территории Киева и области. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал об атаке по Подольскому, Оболонскому и Деснянскому районам. В результате удара получил ранения местный житель.
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