Российские войска уничтожили ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны в Киеве, пишет «РВ»

В небе над киевским аэропортом Жуляны 29 мая заметили дым. Пораженной целью оказался зенитный ракетный комплекс Patriot.
Жители столицы Украины в понедельник услышали взрывы в разных районах. Один из них пришелся туда, где находится аэропорт. Под ударом оказался ракетный комплекс, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сигналы воздушной тревоги прежде раздавались на территории Киева и области. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал об атаке по Подольскому, Оболонскому и Деснянскому районам. В результате удара получил ранения местный житель.