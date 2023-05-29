Председатель правительства Испании Санчес заявил о решении распустить парламент

Председатель правительства Испании Педро Санчес 29 мая заявил о роспуске парламента.
О решении созвать заседание Совета министров вечером, чтобы распустить Генеральные кортесы, уже доложили граве государства королю Филиппу VI. Политик отметил, что также решил назначить досрочные выборы. Они пройдут 23 июля. СМИ отмечают, что эти действия председателя испанского правительства происходят на фоне поражения его партии на региональных выборах.
Ранее стало известно о том, что в Узбекистане 9 июля этого года пройдут досрочные выборы президента. О проведении голосования сообщил действующий глава республики Шавкат Мирзиеев.