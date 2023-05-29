Председатель правительства Испании Санчес заявил о решении распустить парламент

О решении созвать заседание Совета министров вечером, чтобы распустить Генеральные кортесы, уже доложили граве государства королю Филиппу VI. Политик отметил, что также решил назначить досрочные выборы. Они пройдут 23 июля. СМИ отмечают, что эти действия председателя испанского правительства происходят на фоне поражения его партии на региональных выборах.