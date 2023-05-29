Политолог Саблин объяснил запрет выезда из Украины 17-летним подросткам

Напомним, ранее Сергей Саблин рассказывал о том, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт. По словам эксперта, они никогда не хотели отстаивать интересы Украины, так как даже в советские времена мыслями жили в Польше. Сегодня ничего не изменилось: западенцы ждут и не дождутся, когда же Польша их заберёт к себе обратно.