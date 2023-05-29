Политолог Саблин объяснил запрет выезда из Украины 17-летним подросткам

На Украине запретили выезд из страны 17-летним подросткам, так как Киеву требуется больше пушечного мяса для продолжения бойни. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, в реалиях сегодняшней Украины власти страны не хотят потерять потенциальных призывников, которые могут от испугу убежать за границу.
«Я не удивлюсь, если Украина снизит призывной возраст до 17 лет. Все это уже проходилось в 1945 году. Поэтому в скором будущем наверняка Украину ждут создания отрядов фольксштурма и какого-нибудь Зеленск-Югенда», — сказал Саблин.
При этом эксперт считает, что в сложившейся на Украине обстановки экспресс-подготовка призывников ничего не даст, так как фактически невозможно научить человека воевать за две или три недели.
«Неподготовленного человека получить более или менее бойца подготовлены нужно как минимум пройти курс, который занимает месяца три. Хорошая подготовка бойца занимает от восьми месяцев. Поэтому двухнедельная подготовкой ничего не добиваются. Просто учат держать автомат в руках и носить форму», — отметил Саблин.
Также политолог добавил, что подобные запреты со стороны офиса президента ведут к напряженности в обществе. Однако Зеленский и его пособники сумели ужесточить централизацию власти, допуская жестокое подавление любых протестов.
«Может получиться так, что страна начнет захлебываться в собственной крови. Хотя западные националисты в состоянии власть поменять, но во время войны этого делать никто не будет», — заключил Сергей Саблин.
Напомним, ранее Сергей Саблин рассказывал о том, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт. По словам эксперта, они никогда не хотели отстаивать интересы Украины, так как даже в советские времена мыслями жили в Польше. Сегодня ничего не изменилось: западенцы ждут и не дождутся, когда же Польша их заберёт к себе обратно.