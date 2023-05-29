Политолог Простаков оценил итоги президентских выборов в Турции

Оценивая результата Эрдогана, за которого проголосовали более 52% избирателей, в то время как лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал около 48%, Простаков отметил, что налицо глубокий раскол в турецком обществе. Отрыв Эрдогана от оппонента невелик, поэтому угроза со стороны оппозиционных сил для него сохраняется, сообщает «Новороссия».