Политолог Простаков оценил итоги президентских выборов в Турции

Российский политический аналитик Сергей Простаков прокомментировал победу Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции.
Оценивая результата Эрдогана, за которого проголосовали более 52% избирателей, в то время как лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал около 48%, Простаков отметил, что налицо глубокий раскол в турецком обществе. Отрыв Эрдогана от оппонента невелик, поэтому угроза со стороны оппозиционных сил для него сохраняется, сообщает «Новороссия».
По мнению Простакова, хотя пока нет признаков того, что проигравшая оппозиция намерена оспорить итоги выборов с помощью массовых уличных протестных акций, существующие экономические проблемы в стране способны поколебать позиции Эрдогана в будущем.