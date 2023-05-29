Экологи обнаружили несанкционированную свалку в Московском районе Петербурга

Экологи полагают, что эта свалка возникла в ходе возведения ЖК неподалеку. Ранее активисты здесь уже отмечали отдельные навалы, но городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым проигнорировали сигнал и ничего не предприняли для пресечения противозаконной деятельности, которая наносит окружающей среде значительный вред.