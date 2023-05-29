Экологи обнаружили несанкционированную свалку в Московском районе Петербурга

Активисты одной из межрегиональных общественных организаций в ходе экологического мониторинга выявили на юге Северной столицы крупную стихийную свалку, на которую незаконно свозились строительные отходы.
Как пишет издание «Питерские заметки», очередная незаконная свалка строительных отходов обнаружена около развязки КАД. Всего в нескольких сотнях метров от этого места по Пулковскому шоссе расположен высотный жилой дом. Мусор на протяжении продолжительного времени выбрасывали в охранной зоне газопровода.
Экологи полагают, что эта свалка возникла в ходе возведения ЖК неподалеку. Ранее активисты здесь уже отмечали отдельные навалы, но городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым проигнорировали сигнал и ничего не предприняли для пресечения противозаконной деятельности, которая наносит окружающей среде значительный вред.
На сей раз участники общественной инспекции направили все материалы по данному факту в контрольно-надзорные органы для организации соответствующей проверки и последующей ликвидации стихийной свалки. Отмечается, что ситуация с появлением незаконных свалок в Петербурге при попустительстве властей приобретает все больший масштаб и системный характер.