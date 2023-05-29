Дороги на юге Иордании закрыли из-за сильных ливней

Власти Иордании объявили о закрытии нескольких крупных дорог на юге страны из-за сильных дождей, спровоцировавших наводнения.
Министерство общественных работ королевства предупредило граждан и гостей страны, путешествующих по южным регионам, о необходимости соблюдать осторожность из-за ухудшения видимости в результате ливней. Именно на юге Иордании находятся знаменитые достопримечательности — древний город Петра и долина Вади-Рам.
На данный момент запрещено движение по трассам в провинциях Мадаба, Карак, Петра и Акаба — они протянулись вдоль 360-километровой автомобильной магистрали, ведущей от Аммана к Красному морю.
Ожидается, что погода на юге Иордании останется «нестабильной» до конца понедельника. Сообщений о жертвах или пострадавших в результате разгула стихии пока не поступало.
Интенсивные проливные дожди — не редкость в Иордании. Так, в конце марта власти вынуждены были перекрыть дорогу в Акабу из-за повышения уровня воды. Кроме того, в регионах Азрак, Петра и Ат-Тафила были закрыты школы из соображений безопасности учащихся.
А в декабре 2022 года древний город Петра оказался затоплен, поскольку дождевая вода хлынула в ущелье, в котором располагается вход в главную местную достопримечательность — храм-мавзолей. Из данного района были эвакуированы порядка 1 700 жителей и туристов.