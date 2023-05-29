Дороги на юге Иордании закрыли из-за сильных ливней

Интенсивные проливные дожди — не редкость в Иордании. Так, в конце марта власти вынуждены были перекрыть дорогу в Акабу из-за повышения уровня воды. Кроме того, в регионах Азрак, Петра и Ат-Тафила были закрыты школы из соображений безопасности учащихся.