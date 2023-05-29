Политолог Друзь: Украинские власти готовят новую партию «пушечного мяса» и собираются воевать годами

Накануне власти Украины ввели в действие новое постановление, в котором уменьшили возраст мужчин, которым нужно становиться на военный учет. Теперь молодые украинцы должны получать приписное свидетельство с 16 лет. По мнению политолога Игоря Друзя, в соседней стране, по сути, началось формирование аналога «гитлерюгенда».
На Украине уменьшили возраст, при котором нужно становиться на военный учет. Теперь украинцы должны, начиная с 16 лет, не только встать на учет, но и получить приписное свидетельство. Украинские пограничники, пользуясь этим постановлением, могут не выпускать из страны 17-летнего юношу, вовремя не вставшего на учет. В случае, если призывнику исполнилось 17, и он уже стоит на учете, то тогда он имеет право выехать за границу страны. О том, что украинские пограничники часто не выпускают 17-летних парней за границу без приписного свидетельства, заявила украинский адвокат Кристина Очкур.
Как сообщил ФАН политолог, глава пророссийского движения «Народный собор Украины» Игорь Друзь, тем самым украинские власти показали, что готовятся в затяжным боевым действиям.
«Я думаю, этот шаг наглядно говорит о том, что украинские власти готовят новую партию «пушечного мяса». Это означает не то, что украинские военные власти будут посылать на фронт детей. А то, что они не будут выпускать за границу людей, при приближающихся к призывному возрасту. По сути, они и так по разным надуманным причинам задерживали и разворачивали на границах юношей 15-16 лет, хотя ранее формальных причин это делать у них не было. А теперь такой документ имеется, и их будут задерживать вполне официально», — сообщил Друзь.
Эта мера также говорит о том, что Украина намерена воевать годами, в долгую, продолжил аналитик.
«На наших глазах происходит чудовищный процесс — Украина милитаризируется со страшной скоростью. Мне кажется, это подготовка к созданию аналога «Гитлерюгенда». Ведь, если брать идеологическую составляющую, при помощи которой власти фашистской Германии формировали молодежные военизированные подразделения, то она сегодня уже налицо. По всей Украине давно уже идет серьезнейшая «промывка мозгов» по насаждению нацизма и русофобии среди молодежи. Причем, в отличие от Германии, новый «гитлерюгенд» создается глобально, в масштабах всей страны. При Гитлере это все-таки были локальные, точечные движения. Но современные технические средства позволяют украинским властям развернуть тотальную пропаганду. И плоды работы этой страшной идеологической машины мы увидим совсем скоро», — подчеркнул Игорь Друзь.
Напомним, жители оккупированного ВСУ Первомайска Николаевской области записали видео, где показали, как сотрудники территориального центра комплектации ВСУ принудительно раздают повестки несовершеннолетним гражданам. Ранее в интернете также был опубликован ролик, как в городе Полтава родственники военнослужащих 116 бригады теробороны подрались с офицером ВСУ.
«Они раненные, контуженные, голодные, холодные — и по-прежнему остаются на боевых позициях! А многие вообще пропали без вести», — кричали на видео близкие украинских солдат.