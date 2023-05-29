Политолог Друзь: Украинские власти готовят новую партию «пушечного мяса» и собираются воевать годами

На Украине уменьшили возраст, при котором нужно становиться на военный учет. Теперь украинцы должны, начиная с 16 лет, не только встать на учет, но и получить приписное свидетельство. Украинские пограничники, пользуясь этим постановлением, могут не выпускать из страны 17-летнего юношу, вовремя не вставшего на учет. В случае, если призывнику исполнилось 17, и он уже стоит на учете, то тогда он имеет право выехать за границу страны. О том, что украинские пограничники часто не выпускают 17-летних парней за границу без приписного свидетельства, заявила украинский адвокат Кристина Очкур.