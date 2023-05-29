Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении выборов на территории, где введено военное положение

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территории, где введено военное положение, после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ России. Документ опубликован на портале правовой информации.
До этого законодательство устанавливало, что в регионах, где действует военное положение, референдумы и выборы проводиться не могут. Указанная норма касалась как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления. Поправка уточняет, что ограничение не распространяется на те случаи, когда решение о назначении процедур волеизъявления принято ЦИК по результатам консультаций с представителями ФСБ и Министерства обороны РФ.
Отмечается, что в такой ситуации выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории с введенным военным положением, так и на отдельной ее части. Кроме этого, подписанный президентом закон уточняет основания для задержания граждан на подобных территориях.