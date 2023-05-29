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Легковушка столкнулась с фургоном и врезалась в стену кафе на пересечении Садовой и Гороховой в Петербурге

Происшествия
Легковушка столкнулась с фургоном и врезалась в стену кафе на пересечении Садовой и Гороховой в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в фургон и стену заведения в Петербурге. Инцидент произошел 29 мая, в понедельник, на перекрестке Садовой и Гороховой.

Пострадавшие в связи со случившимся отсутствуют. Водитель легковушки Kaiyi 2003 года выпуска скрылся в неизвестном направлении сразу же после ДТП. Стало известно, что мужчина арендовал машину и подрабатывал таксистом. В пресс-службе Министерства внутренних дел по городу отметили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали во время масштабной аварии в Крыму. Подробности произошедшего сообщает «ФедералПресс».
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