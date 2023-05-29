Легковушка столкнулась с фургоном и врезалась в стену кафе на пересечении Садовой и Гороховой в Петербурге

Пострадавшие в связи со случившимся отсутствуют. Водитель легковушки Kaiyi 2003 года выпуска скрылся в неизвестном направлении сразу же после ДТП. Стало известно, что мужчина арендовал машину и подрабатывал таксистом. В пресс-службе Министерства внутренних дел по городу отметили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.