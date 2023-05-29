Крупнейшие учения ВВС сил стран Запада Arctic Challenge Exercise 23 начались в странах Северной Европы

На территории Финляндии, Швеции и Норвегии 29 мая начались масштабные учения военно-воздушных сил стран Запада Arctic Challenge Exercise 23.
Портал Yle отмечает, что учения проходят под руководством ВВС стран Северной Европы. В них участвуют примерно 3000 военнослужащих. Задействовано 150 самолетов. От Финляндии в учениях примут участие 12 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet, воздушные суда связи и транспортные самолеты.
Список участников учений не ограничивается финнами, шведами и норвежцами. В маневрах также задействованы ВВС Дании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Чехии и США.
Ранее американский спецназ и солдаты из различных стран Европы приняли участие в учениях «Южный грифон-23». Маневры проходили 11 дней в Южной Финляндии, граничащей с Санкт-Петербургом по морю.