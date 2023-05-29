Российские силы пресекли попытку украинских боевиков зайти в поселок Лобковое в Запорожье

Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских военнослужащих зайти на территорию поселка Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что боевики ВСУ не в первый раз предпринимают попытки прорваться на этом участке Запорожского фронта. По словам Рогова, украинские военнослужащие тем самым пытаются создать «иллюзию присутствия». Они добиваются оттягивания российских сил к этому месту.
Ранее Рогов сообщил о предотвращении атаки по Бердянску системой ПВО. Он указал, что ВСУ продолжают использовать дальнобойные западные ракеты.