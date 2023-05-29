Разница менталитета сыграла с Украиной злую шутку. Такое мнение выразил заместитель Председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
По мнению депутата, единственный смысл существования независимой Украины заключается в том, чтобы отрицать свою причастность к истории России и национальное единство с русским народом.
«И это единственный способ сохранить Украину в нынешних границах. Потому что, когда у тебя 20 миллионов русских внутри живут, ты 30 лет их убеждаешь что они не русские, что Украина – не Россия и, в конце концов, ты только так можешь построить национальную идентичность», — заявил Толстой.
Депутат считает, что Украина начала свой путь к суверенитету с момента переговоров первого президента страны Леонида Кравчука и его российского коллеги Бориса Ельцина по поводу раздела Черноморского флота. После 1995 года Украина, используя противоречащие с историей России факты, создала «каркас независимости, на который нанизывается все остальное», заключил Толстой.
Следует отметить, что в настоящее время американский лидер Джо Байден считает, что «суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат никаком обсуждению». Как передает «Национальная Служба Новостей», он выступил за гарантирующее независимость Киева урегулирование конфликта.