Депутат Госдумы РФ Толстой назвал отправную точку украинской независимости

Депутат считает, что Украина начала свой путь к суверенитету с момента переговоров первого президента страны Леонида Кравчука и его российского коллеги Бориса Ельцина по поводу раздела Черноморского флота. После 1995 года Украина, используя противоречащие с историей России факты, создала «каркас независимости, на который нанизывается все остальное», заключил Толстой.