Египетские рестораторы держат российских туристов в «черном теле»

По словам туристки, когда русские появлялись в баре или ресторане, в заведении якобы неожиданно заканчивались все снеки и напитки. Как только приходили путешественники из других стран, все возвращалось на свои места. Кроме того, девушка пожаловалась на отсутствие мыла и шампуней в номере, а халат и тапки предлагали за дополнительную плату.