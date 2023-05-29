Египетские рестораторы держат российских туристов в «черном теле»

Россиянка рассказала о хамском отношении персонала египетского отеля к туристам из РФ. Впечатлениями поделилась читательница «Тонкости туризма».
Путешественница выбрала для отпуска отель с высоким рейтингом, 9 ночей в котором ей обошлись в 150 тысяч рублей. Однако она очень быстро разочаровалась в собственном выборе.
По словам туристки, когда русские появлялись в баре или ресторане, в заведении якобы неожиданно заканчивались все снеки и напитки. Как только приходили путешественники из других стран, все возвращалось на свои места. Кроме того, девушка пожаловалась на отсутствие мыла и шампуней в номере, а халат и тапки предлагали за дополнительную плату.
Ранее посетившая Абхазию туристка поделилась впечатлениями от поездки. Отпуск на причерноморском курорте разочаровал россиянку из-за мусора на улицах и в море, а также некачественного сервиса.