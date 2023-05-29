Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Белгородской области сообщил о четырех пострадавших при обстреле предприятий в Шебекино

Происшествия
Глава Белгородской области сообщил о четырех пострадавших при обстреле предприятий в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших гражданах при обстреле ВСУ двух промышленных предприятий в Шебекино.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. Из-за атаки украинской армии в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, сообщил глава региона. В связи с произошедшим пострадали четыре сотрудника.

В настоящий момент один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Работники медицинского учреждения оказывают всю необходимую помощь, резюмировал Гладков.

Ранее СМИ сообщали, что это самый сильный обстрел с момента начала специальной военной операции.
обстрел всу шебекино белгородская область Гладков
Военкоры ФАН