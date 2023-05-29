Глава Белгородской области сообщил о четырех пострадавших при обстреле предприятий в Шебекино

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. Из-за атаки украинской армии в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, сообщил глава региона. В связи с произошедшим пострадали четыре сотрудника.