Губернатор Дарфура подтвердил нейтралитет по отношению к вооруженному конфликту в Судане

Примечательно, что с самого начала конфликта губернатор Дарфура выступил в качестве одного из национальных посредников между противоборствующими сторонами. В настоящий момент, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, боевые действия продолжаются, при этом ВС и СБР обвиняют друг друга в нарушении взятых на себя обязательств по поддержанию безопасности.