Губернатор Дарфура подтвердил нейтралитет по отношению к вооруженному конфликту в Судане

Хартум, 29 мая. Губернатор региона Дарфур и глава Суданского освободительного движения Мини Арко Минави подтвердил приверженность полному нейтралитету в отношении продолжающегося более месяца конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Он также потребовал от обеих сторон прекратить боевые действия и перейти к прямому диалогу.
Об этом говорится в заявлении, которое Минави опубликовал на личной странице в соцсети. Кроме того, губернатор прокомментировал свой недавний призыв к гражданам региона взяться за оружие для защиты собственности. По его словам, данный шаг обусловлен нестабильностью ситуации в Дарфуре, где крупнейшие города подвергаются непрерывным грабежам и нарушениям прав граждан.
Ожесточенные боестолкновения между ВС и СБР начались еще 15 апреля в Хартуме и вскоре перекинулись на другие регионы. Они уже привели к гибели сотен мирных жителей и гуманитарной катастрофе в стране.
«Нападения на граждан участились. Есть люди, которые целенаправленно нарушают безопасность и права населения, преднамеренно саботируя национальные институты. Поэтому я призываю всех наших уважаемых граждан, жителей Дарфура, старых и молодых, женщин и мужчин, взяться за оружие для защиты своей собственности. В свою очередь, мы — представители вооруженного движения — поддержим их во всех случаях, требующих держать оборону», — говорится в сообщении Минави.
Примечательно, что с самого начала конфликта губернатор Дарфура выступил в качестве одного из национальных посредников между противоборствующими сторонами. В настоящий момент, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, боевые действия продолжаются, при этом ВС и СБР обвиняют друг друга в нарушении взятых на себя обязательств по поддержанию безопасности.