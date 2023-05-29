Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о риске распада ОБСЕ из-за России и Белоруссии

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может в ближайшем будущем столкнуться с серьезным кризисом.
По словам главы МИД, распад ОБСЕ возможен из-за России и Белоруссии. Дело в том, что данные государства отказываются одобрять председательство Эстонии в 2024 году.
Правила организации предусматривают, что кандидатуру потенциального председателя должны одобрить все 57 государств-членов. Без голосов РФ и РБ прибалтийское государство не сможет занять данный пост.
При этом Таллин не хочет отказываться от своей кандидатуры. Хаависто отметил, что если в ближайшее время не удастся достичь консенсуса по «эстонскому вопросу», то следующий год станет «годом разрушения ОБСЕ как организации».
Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Макаччи по обращению о пытках военнослужащих ВС РФ в украинском плену. Бюро пообещало обеспечить сбор, консолидацию и анализ всех доступных свидетельств нарушений.