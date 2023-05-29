Поклонники готической субкультуры собрались на фестивале в Германии

В Лейпциге стартовал 30-й фестиваль Wave-Gotik-Treffen — крупнейшее мероприятие, посвященное готическому искусству. Его посетили тысячи поклонников субкультуры, облаченных в мрачные наряды.
Черный цвет, устрашающий макияж и мрачная музыка — неотъемлемые атрибуты готов. Эта субкультура, как и многие, появилась в 1970-х в Великобритании на базе панк-движения. Изначально готами становилась преимущественно молодежь, но сегодня это люди полного спектра возрастов — от 14 до 45 лет и старше.
«Мы приезжаем сюда уже много лет. Здесь здорово, это место для свободной жизни. Каждый может воплотить свои мечты, одеться в старинную готическую одежду, гулять здесь — это прекрасно», — сказала одна из участниц фестиваля.
Wave-Gotik-Treffen — ежегодное мероприятие, посвященное готическому культурному самовыражению. В этом году праздник будет проходить четыре дня.
«Я работаю простым менеджером на железной дороге. Благодаря этому мероприятию разгружаю голову и ненадолго забываю о повседневной рутине», — поделился другой участник фестиваля.
Программа фестиваля включает в себя разнообразные мероприятия: от концертов на свежем воздухе до ознакомительных экскурсий по местам захоронения и религиозным сооружениям.