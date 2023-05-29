Поклонники готической субкультуры собрались на фестивале в Германии

Черный цвет, устрашающий макияж и мрачная музыка — неотъемлемые атрибуты готов. Эта субкультура, как и многие, появилась в 1970-х в Великобритании на базе панк-движения. Изначально готами становилась преимущественно молодежь, но сегодня это люди полного спектра возрастов — от 14 до 45 лет и старше.