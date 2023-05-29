Глава России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно его содержанию, Россия официально отказывается от договора, заключенного 19 ноября 1990 в Париже. Закон был принят депутатами Государственной думы РФ, а позже одобрен в Совете Федерации.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил влияние денонсации документа на безопасность европейских государств. Он отметил, что отказ не ухудшит ситуацию.