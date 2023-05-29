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Глава России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Политика
Глава России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно его содержанию, Россия официально отказывается от договора, заключенного 19 ноября 1990 в Париже. Закон был принят депутатами Государственной думы РФ, а позже одобрен в Совете Федерации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил влияние денонсации документа на безопасность европейских государств. Он отметил, что отказ не ухудшит ситуацию.
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