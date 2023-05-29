Сроки вышли: почему мир до сих пор не увидел обещанных Киевом «побед»

Громкие заявления Киева о взятии Крыма и грядущем контрнаступлении так и не претворились в жизнь.
Полгода назад советник офиса президента Украины Михаил Подоляк во время телемарафона громко заявил, что через шесть месяцев он «специально приедет на набережную в Ялте», чтобы там «поговорить о том, каким будет Крым». Как официальное лицо киевского режима он анонсировал сроки, в которые ВСУ должны были осуществить операцию по «возвращению» полуострова.
На тот момент Украина была преисполнена уверенности в своих будущих успехах, окрыленная российской «перегруппировкой», в результате которой были оставлены Красный Лиман, Изюм, Купянск, Херсон и ряд других территорий. Тогда на Украине началось формирование новых механизированных и артиллерийских соединений, которым предстояло осуществить так называемую «зимнюю наступательную операцию» — по ее результатам в Киеве и мечтали захватить Крым и «очистить» Донбасс от российских войск.
Что-то пошло не так, и Владимир Зеленский был вынужден — во многом по личным мотивам — отправлять войска на удержание Соледара и Артемовска. Он называл эту территорию смыслом всей украинской обороны и делал ставку именно на нее, а не на решение задач «зимней кампании». Результат известен: практически все вновь сформированные соединения, укомплектованные личным составом, прошедшим боевую подготовку на полигонах НАТО, были брошены в «Бахмутскую мясорубку». Эта операция лишила ВСУ инициативы и обескровила силы, предназначенные для наступления на Крым.
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью заявлял, что кампания в Артемовске достигла всех поставленных целей: российская армия получила возможность развернуть мобилизованные части и укрепить оборону, промышленность нарастила выпуск боеприпасов, а в самом городе ВСУ понесли колоссальные потери, не обоснованные оперативной необходимостью. Итог известен: город взят, в нем погибла надежда Киева на проведение зимнего «контрнаступа».
Украина на этом фоне запустила новую «версию» своей будущей победы, заявив о приближении грандиозной весенней наступательной операции. Она, как утверждалось, должна была закрыть вопрос с Крымом: если уж не взять полуостров, то по крайней мере отрезать его от сухопутного пути в РФ.
Длительное время заинтересованные стороны наблюдали дебаты между Зеленским и его генералами — Валерием Залужным и Александром Сырским, которые выдвигали разные замыслы предстоящих действий. После выхода Залужного из строя Сырский начал операцию по «срезанию флангов» вокруг Бахмута, надеясь взять «вагнеровцев» в кольцо. Однако спустя неделю наступление выдохлось, встретившись не только с полевой обороной, но и массированными ракетно-бомбовыми ударами российской авиации по оперативным тылам, которые в значительной мере ослабили боевой потенциал ВСУ. Достаточно вспомнить фееричное уничтожение склада со снарядами, содержащими обедненный уран и последовавшие за этим скандалы внутри Украины и упреки со стороны Запада.
Теперь, как мы видим, киевское руководство стало затягивать начало широко анонсированного наступления, и приазовское сражение имеет все более туманные перспективы с большим количеством вариантов. Среди них позитивных для Украины практически нет.
Впрочем, в ход пущены иные инструменты «когнитивной войны». В частности, действия диверсионно-террористических групп в Белгородской области, вошедших туда на американской боевой технике под флагами «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (запрещен в РФ). Атаки были мощно поддержаны в информационном поле, где путем вбросов и манипуляций была создана видимость массового прорыва украинских формирований через российскую границу.
Прикрывая грандиозное поражение в «Бахмутской мясорубке», Киев в полный рост раскачал ситуацию с рейдом диверсантов, выставляя эту операцию как уникальную, но, в сущности, и рядом не стоящую с провалом в Артемовске.
В общем, ситуация складывается не самая приятная, и киевские спикеры начинают «корректировать» свои заявления. Тот же Подоляк, не вспоминая про Ялту, стал говорить об окончании конфликта «уже в этом году». С его слов, Украина сможет победить Россию, основываясь на широкой поддержке западных партнеров, вооружение которых как раз и гарантирует победу.
«Уже к концу 2023 года мы победим, если союзники предоставят все необходимое», — заявил Подоляк.
Он говорит о поставках артиллерии, танков, истребителей, ракет большой дальности и снарядов, без чего Украина не сможет начать анонсированное наступление.
Постойте, а как же совсем недавние заявления, что для контрнаступления «все готово» и что «оно уже идет»? Неужели участившиеся российские массированные ракетно-бомбовые удары смогли настолько опустошить накопленные запасы, что стратегическая наступательная операция может даже не состояться?
А тут и еще один срок подходит. С началом лета истекает срок обещаний начальника ГУР Кирилла Буданова, который с апломбом заявлял, что «до конца весны ВСУ войдут в Крым». Дней-то немного осталось, а наступление так и не началось.
Простите, но куда пропал оптимизм украинских функционеров, который так и бил через край еще несколько месяцев назад? Что случилось такого, из-за чего они все как-то резко приуныли? Неужели так за потерю Артемовска переживают? Или перспективы наступления больше не радуют? А, может, вообще пришло осознание, что с Россией нельзя воевать?
В любом случае утрата врагом инициативы — это всегда хорошо. Особенно, если для этого была проведена качественная работа. Артемовск тому подтверждение.