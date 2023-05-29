Сроки вышли: почему мир до сих пор не увидел обещанных Киевом «побед»

Длительное время заинтересованные стороны наблюдали дебаты между Зеленским и его генералами — Валерием Залужным и Александром Сырским, которые выдвигали разные замыслы предстоящих действий. После выхода Залужного из строя Сырский начал операцию по «срезанию флангов» вокруг Бахмута, надеясь взять «вагнеровцев» в кольцо. Однако спустя неделю наступление выдохлось, встретившись не только с полевой обороной, но и массированными ракетно-бомбовыми ударами российской авиации по оперативным тылам, которые в значительной мере ослабили боевой потенциал ВСУ. Достаточно вспомнить фееричное уничтожение склада со снарядами, содержащими обедненный уран и последовавшие за этим скандалы внутри Украины и упреки со стороны Запада.