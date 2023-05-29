Замглавы Минобрнауки призвал нормализовать ситуацию на факультете СПбГУ, где доцент Белоусов поддержал Украину

В ведомстве назвали ситуацию с доцентом Института истории СПбГУ «безобразной и нетерпимой». Напомним, что Белоусов сделал свои заявления на фоне траура по студенту университета, ушедшему на службу добровольцем и погибшему в ходе СВО. Кроме того, сообщалось, что наряду с высказываниями против специальной военной операции и в поддержку украинских военных, доцент позволял себе травить студентов-патриотов и вступать в конфликты с преподавателями, поддерживающими проведение СВО, называя их «рашистами».