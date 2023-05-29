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Замглавы Минобрнауки призвал нормализовать ситуацию на факультете СПбГУ, где доцент Белоусов поддержал Украину

Общество
Замглавы Минобрнауки призвал нормализовать ситуацию на факультете СПбГУ, где доцент Белоусов поддержал Украину

Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский раскритиковал высказывания доцента СПбГУ Михаила Белоусова против проведения СВО и в поддержку ВСУ. По словам чиновника, «здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести», пишет 78.ru.

В ведомстве назвали ситуацию с доцентом Института истории СПбГУ «безобразной и нетерпимой». Напомним, что Белоусов сделал свои заявления на фоне траура по студенту университета, ушедшему на службу добровольцем и погибшему в ходе СВО. Кроме того, сообщалось, что наряду с высказываниями против специальной военной операции и в поддержку украинских военных, доцент позволял себе травить студентов-патриотов и вступать в конфликты с преподавателями, поддерживающими проведение СВО, называя их «рашистами».

«Здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести», — заявил Константин Могилевский.

Заместитель главы Минобрнауки РФ выразил уверенность, что ректор СПбГУ разберется в происходящем и примет соответствующие меры. Последние должны позволить нормализовать ситуацию на историческом факультете, заключил Могилевский.

Ранее сообщалось, что одного из преподавателей Института истории СПбГУ Михаила Белоусова обвинили в открытой поддержке вооруженных сил Украины. В Сети стали распространяться скриншоты с высказываниями доцента.
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