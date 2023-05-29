Замглавы Минобрнауки призвал нормализовать ситуацию на факультете СПбГУ, где доцент Белоусов поддержал Украину

Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский раскритиковал высказывания доцента СПбГУ Михаила Белоусова против проведения СВО и в поддержку ВСУ. По словам чиновника, «здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести», пишет 78.ru.
В ведомстве назвали ситуацию с доцентом Института истории СПбГУ «безобразной и нетерпимой». Напомним, что Белоусов сделал свои заявления на фоне траура по студенту университета, ушедшему на службу добровольцем и погибшему в ходе СВО. Кроме того, сообщалось, что наряду с высказываниями против специальной военной операции и в поддержку украинских военных, доцент позволял себе травить студентов-патриотов и вступать в конфликты с преподавателями, поддерживающими проведение СВО, называя их «рашистами».
«Здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести», — заявил Константин Могилевский.
Заместитель главы Минобрнауки РФ выразил уверенность, что ректор СПбГУ разберется в происходящем и примет соответствующие меры. Последние должны позволить нормализовать ситуацию на историческом факультете, заключил Могилевский.
Ранее сообщалось, что одного из преподавателей Института истории СПбГУ Михаила Белоусова обвинили в открытой поддержке вооруженных сил Украины. В Сети стали распространяться скриншоты с высказываниями доцента.