Москва, 29 мая. Посол РФ в ЦАР Леон Додону-Пунагаза заявил, что российский алкоголь набирает популярность среди жителей Центральноафриканской Республики.
Дипломат дал интервью новостному агентству «Известия», в котором рассказал об основных векторах сотрудничества с РФ. В ходе диалога политик упомянул нарастающий интерес граждан страны к продукции производства РФ и угасающий по отношению к французской:
«Да, сейчас выпускают там русскую водку, называется Wa Na Wa. Французское пиво у нас выпускали больше 60 лет. Но французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой. Также производится российское пиво, и людям нравится».
Активисты Центральноафриканской Республики неоднократно выходили на митинги и протестовали против присутствия в стране алкогольного магната бывшей метрополии CASTEL. Компанию уличили в пособничестве боевикам и финансировании их деятельности на нескольких уровнях.
Российская продукция, напротив, получила высокий интерес жителей ЦАР, так как среди граждан сложился положительный образ русского человека. Не в последнюю очередь это связано с деятельностью инструкторов из РФ, которых СМИ зачастую причисляют к ЧВК «Вагнер».
Благодаря их консультативной поддержке в стране восстановился мир, что благоприятно повлияло на все общественные сферы государства. Кроме того, российские специалисты фактически стали лицом северной страны и показали лучшие качества ее менталитета.
Ранее жители республики уличили французскую компанию Brasserie Motte Cordonnier Afrique (MOCAF), которая является дочерним брендом CASTEL, в злонамеренном понижении качества производимых напитков и манипуляциях с ценами. По заявлениям местных СМИ, корпорация бывшей метрополии является монополистом и пользуется положением, нарушая технологические стандарты и применяя сырье низкого качества.