Посол ЦАР в РФ: центральноафриканцы отдают предпочтение российской продукции

«Да, сейчас выпускают там русскую водку, называется Wa Na Wa. Французское пиво у нас выпускали больше 60 лет. Но французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой. Также производится российское пиво, и людям нравится».