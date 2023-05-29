Трансгендер нападал на посетителей московского бара и выкрикивал антивоенные лозунги в День пограничника

Транс-женщина из Казахстана устроила дебош в заведении на Новослободской. Инцидент произошел 28 мая, в День пограничника.
По данным Telegram-канала SHOT, 44-летняя женщина пришла отдохнуть в столичный бар. В состоянии алкогольного опьянения она стала нападать на посетителей под антивоенные выкрики. Администраторы бара вызвали наряд полиции, чтобы успокоить дебошира.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что еще в прошлом году гражданка Казахстана была мужчиной. На транс-женщину составили несколько протоколов о хулиганстве и дискредитации ВС РФ.
Ранее драку в ресторане на Таганке устроили болельщики клубов «ЦСКА» и «Спартак». Участниками конфликта стали около 40 человек, 10 из которых доставили в отдел полиции.
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