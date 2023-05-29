Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали идею Запада поставить Украине истребители F-16

Так, один из пользователей считает, что НАТО «ведут опасную игру», отправляя военную технику украинской армии. Читатель издания отметил, что для иностранных государств противостояние Москвы и Киева не является «их конфликтом». В конце комментария он призвал Запад склонять обе стороны к мирному урегулированию ситуации.