Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях отреагировали на информацию о поставках самолетов F-16 киевскому режиму западными странами.
Так, один из пользователей считает, что НАТО «ведут опасную игру», отправляя военную технику украинской армии. Читатель издания отметил, что для иностранных государств противостояние Москвы и Киева не является «их конфликтом». В конце комментария он призвал Запад склонять обе стороны к мирному урегулированию ситуации.
Другой пользователь под псевдонимом Wagman1 заявил, что Соединенные Штаты со своей «жалкой собачкой» Великобританией нагнетают обстановку в Восточной Европе подобными поставками. Читатель опасается того, что действия стран Запада могут привести к глобальному ядерному противостоянию.
Аналогичного мнения придерживаются и многие другие люди. Иностранцы открыто пишут, что их правительства «играют с огнем», когда решают поставить ВСУ F-16. И значительная часть читателей опасается, что из-за таких действий западные страны рискуют быть втянутыми в Третью мировую войну.
Ранее минобороны Украины назвало необходимое для выполнения боевых задач количество истребителей F-16. Киев хочет получить 48 зарубежных военных самолетов.