Волонтеры РФ запустили проект «Открытая библиотека» на Херсонщине

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне в регионе заработал проект «Открытая библиотека».
В центральных парках города Геническа и поселка Новотроицкое появились первые три открытых библиотеки, где любой желающий может взять книгу на русском языке, а также принести и положить туда свою любимую книгу, чтобы ее смогли прочитать другие.
«Идея создания открытой библиотеки появилась в момент, когда мы начали развозить книги по самым разным районам Херсонщины. В ходе общения с местными жителями мы поняли, что литературы на русском языке остро не хватает, и решили устанавливать вот такие «библиотеки» в парках. Надеемся, что нашу идею вскоре подхватят правительство региона, Минкульт и министерство молодежной политики региона, и во всех парках Херсонщины появятся вот такие библиотеки. С литературой мы поможем, будем пополнять их по мере необходимости», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Первые открытые библиотеки установили в парке имени Шевченко в Геническе и в парке «Сайгон» в поселке Новотроицкое. Почти сразу же после того, как туда положили первые книги, к ярким устройствам потянулись местные жители, особенно дети и подростки.
«Открытая библиотека — это очень здорово, это бесплатный обмен книгами! Мы видели такое раньше только на картинках, но о том, что у нас, в Геническе, они могут заработать, даже не думали. Спасибо большое!», — поделилась впечатлениями марина Н., жительница Геническа.
Открытые библиотеки в Геническе и поселке Новотроицкое волонтеры наполнили книгами, которые были собраны жителями Воронежа в ходе марафона, инициированного телекомпанией «Губерния». Среди авторов — Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Константин Паустовский, Виталий Бианки и многие другие. Здесь есть также детективы, романы и сборники стихов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.