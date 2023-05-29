Депутат Толстой: свобода слова на Западе работает по принципу «объективного» обвинения и вынужденного оправдания

Заместитель Председателя Государственной Думы России Петр Толстой в начале 2023 года дал небольшое интервью французскому телеканалу BFM TV, в котором отвечал на вопросы, касающиеся происходящих на Украине событий.
В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым депутат подчеркнул, что западные средства массовой информации во время диалога формулируют свои вопросы таким образом, чтобы в них присутствовало какое-либо обвинение. Он также отметил, что, отвечая на подобные формулировки, могут показаться попытки оправдания. Поэтому парламентарий решил, что «вместо того, чтобы отвечать на эти глупые обвинения и ввязываться с ним в перепалку на темы их нарративов, лучше говорить о фактах».
«Для них это интервью способ сказать, что они предоставляют слово всем и что они объективны. Так работает свобода слова на Западе», — заключил Толстой.
Кроме того, одним из условий участия Толстого в беседе стало его проведение в прямом эфире. По словам депутата, подобная договоренность необходима для того, чтобы в дальнейшем редакция «не могла монтировать».
Следует отметить, что, помимо ведущего и Толстого, в эфире французского телеканала находились шесть местных политологов, о которых российский политик не был осведомлен. Однако это не помешало ему грамотно отвечать на вопросы оппонентов.
Ранее «Царьград» показал, каким образом СМИ западных стран освещают события, касающиеся специальной военной операции на Украине, на примере атаки на Белгородскую область.