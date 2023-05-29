Депутат Толстой: свобода слова на Западе работает по принципу «объективного» обвинения и вынужденного оправдания

В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым депутат подчеркнул, что западные средства массовой информации во время диалога формулируют свои вопросы таким образом, чтобы в них присутствовало какое-либо обвинение. Он также отметил, что, отвечая на подобные формулировки, могут показаться попытки оправдания. Поэтому парламентарий решил, что «вместо того, чтобы отвечать на эти глупые обвинения и ввязываться с ним в перепалку на темы их нарративов, лучше говорить о фактах».