США и Саудовская Аравия призвали продлить режим прекращения огня в Судане

Стоит отметить, что ни одно из соглашений о временном прекращении боевых действий не соблюдено противоборствующими сторонами в полной мере. За полтора месяца с начала кризиса, столкновения суданской армии и СБР привели к выведению из строя многочисленных служб, включая водоснабжение, электроэнергию и телекоммуникации, а также более двух третей больниц страны.