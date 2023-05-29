США и Саудовская Аравия призвали продлить режим прекращения огня в Судане

Хартум, 29 мая. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты, выступающие посредниками в урегулировании суданского кризиса, призвали национальную армию и Силы быстрого реагирования (СБР) прийти к соглашению о продлении режима прекращения огня, сообщает La Prensa Latina.
Семидневное перемирие, достигнутое в результате нескольких недель переговоров между СБР и армией Судана в саудовском городе Джидда, истекает сегодня вечером.
Основной его целью является обеспечение распределения и доставки гуманитарной помощи в республику, а также соблюдение сторонами требований по защите гражданского населения и общественных объектов, в особенности больниц и других медицинских учреждений.
«Королевство Саудовской Аравии и Соединенные Штаты Америки призывают суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования продолжить обсуждения для достижения соглашения о продлении режима прекращения огня, который истекает в 21:45 по хартумскому времени 29 мая», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
В случае недостижения пролонгации перемирия стороны по-прежнему обязаны придерживаться своих обязательств по краткосрочному прекращению огня и предыдущей декларации о приверженности защите гражданского населения Судана, добавляют в ведомстве королевства.
Стоит отметить, что ни одно из соглашений о временном прекращении боевых действий не соблюдено противоборствующими сторонами в полной мере. За полтора месяца с начала кризиса, столкновения суданской армии и СБР привели к выведению из строя многочисленных служб, включая водоснабжение, электроэнергию и телекоммуникации, а также более двух третей больниц страны.
Конфликт в Судане, начавшийся 15 апреля, стал причиной перемещения свыше одного миллиона человек, в первую очередь женщин и детей, и гибели 700 гражданских лиц.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал избавить Хартум от внешнего вмешательства в текущий кризис.