Глава киевского режима Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление из-за страха поражения украинской армии. Соответствующей информацией поделились авторы издания Asia Times.
Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. Большое количество экспертов убеждены, что российские войска в разы превосходят украинские количеством бойцов и имеют хорошую тяжелую технику, указывается в статье.
«Он колеблется, <...> так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил своего коллегу из Турции Реджеп Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Подробности сообщает «Вечерняя Москва».