Словно издеваются: вагоны петербургского метрополитена рассказывают, как строили подземку раньше

С одной стороны, восхищения, а с другой — глубокого стыда. За то, что городские власти, несмотря на все заверения, так и не могут (а может, и не хотят) решать проблему метрополитена, которая уже настолько наболела, что напоминает перезревший гнойник. Вот-вот прорвет, поскольку горожане уже не в силах терпеть этот беспредел.