Словно издеваются: вагоны петербургского метрополитена рассказывают, как строили подземку раньше

Станция метро «Девяткино» может временно приостановить работу. Причина: возросший пассажиропоток.
Станцию «Выборгская» регулярно закрывают по утрам вот уже несколько последних месяцев.
В состоянии ремонта «Чернышевская» и «Ладожская», в следующем году дойдет очередь до станции метро «Проспект Большевиков».
При этом новые станции строятся только на бумаге, то есть «громадье планов», которые постоянно корректируются, причем в сторону минимизации. Те станции, что построены совсем недавно уже нуждаются в ремонте из-за постоянных протечек и прочих проявлений некачественной работы.
На этом фоне как издевательство выгладит «тематическое» оформление некоторых вагонов питерской подземке.
Во всей красе и наглядности демонстрируется то, как строили метро раньше в советское время, какие были достижения и темпы — новые станции метро появлялись едва ли на каждый год. В принципе сделано неплохо — своего рода мини-музей на колесах — вот только вызывает он смешанные чувства.
С одной стороны, восхищения, а с другой — глубокого стыда. За то, что городские власти, несмотря на все заверения, так и не могут (а может, и не хотят) решать проблему метрополитена, которая уже настолько наболела, что напоминает перезревший гнойник. Вот-вот прорвет, поскольку горожане уже не в силах терпеть этот беспредел.
Та же станция «Девяткино» — это настоящий транспортный узел, парализация которого чревата коллапсом. Это и невозможность для дачников добраться на свои участки и обратно, и изоляция многочисленных жителей микрорайона.
Ранее сообщалось о полном провале «мусорной реформы» в Петербурге.