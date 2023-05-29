Кубанские школьники разрабатывают робота для помощи космонавтам на МКС

Кубанские девятиклассники Максим Мартынов и Семен Костенко работают над созданием антропоморфного андроида. По их задумке, робот будет помогать космонавтам на Международной космической станции, например, выходить в открытый космос и проводить ремонтные работы.
Ребята пришли в Центр молодежного инновационного творчества три года назад. Сначала они занимались индивидуальными проектами, но затем решили объединить свои умения и получили роботизированную руку. Изобретение было представлено на международной молодежной научной экспозиции «Шаг в будущее» в Москве.
«Ранее Семен разрабатывал бионический протез для инвалидов, я — руку. И вот как-то мы решили попробовать все это соединить, то есть систему управления с моей рукой, чтобы Семен напрягал мышцы и рука-робот сжималась. У нас получилось и мы подумали, что можно в будущем сделать такого робота, которым будет управлять оператор», — поделился идеей изобретатель Максим Мартынов.
По задумке ребят, такая система может помочь космонавтам не только выполнять задачи в открытом космосе, но и чинить поломки на МКС дистанционно.
«Часть наших изделий — реальные космические аппараты формата CubeSat 3U, которые участвуют в полноценных научных исследовательских миссиях совместно с учеными. Мы отправляем данную технику в ближний космос, где проводим исследования в области биологии, композитных материалов, новых материалов, — рассказал руководитель центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» Кирилл Попко.
В будущем Максим и Семен планируют собрать целого робота, подобного российскому андроиду Феде и американскому Джастину, которые уже летали на МКС.