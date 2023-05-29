Кубанские школьники разрабатывают робота для помощи космонавтам на МКС

Ребята пришли в Центр молодежного инновационного творчества три года назад. Сначала они занимались индивидуальными проектами, но затем решили объединить свои умения и получили роботизированную руку. Изобретение было представлено на международной молодежной научной экспозиции «Шаг в будущее» в Москве.