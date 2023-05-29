Воздушную тревогу объявили в Киевской области и столице Украины из-за взрывов

В столице Украины и Киевской области объявили воздушную тревогу. Жители регионов слышат предупреждающие сигналы.
Сирены раздаются в населенных пунктах Киевской области, чуть позже тревогу объявили также в Днепропетровской и Черниговской. Граждан Украины просят следовать в укрытие для обеспечения безопасности.
После этого в украинских СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о происшествии в центральных районах.
Киевляне столкнулись со взрывами также в ночь на 29 мая. На территории столицы раздались десятки хлопков.