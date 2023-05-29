Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Воздушную тревогу объявили в Киевской области и столице Украины из-за взрывов

Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Киевской области и столице Украины из-за взрывов

В столице Украины и Киевской области объявили воздушную тревогу. Жители регионов слышат предупреждающие сигналы.

Сирены раздаются в населенных пунктах Киевской области, чуть позже тревогу объявили также в Днепропетровской и Черниговской. Граждан Украины просят следовать в укрытие для обеспечения безопасности.

После этого в украинских СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о происшествии в центральных районах.

Киевляне столкнулись со взрывами также в ночь на 29 мая. На территории столицы раздались десятки хлопков.
Украина воздушная тревога взрывы
Военкоры ФАН