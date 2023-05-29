Семьдесят лет назад в этот день родился популярный российский актер театра и кино Александр Абдулов

Семьдесят лет сегодня исполнилось бы советскому и российскому актеру театра и кино Александру Абдулову. Народный артист РСФСР родился 29 мая 1953 года в городе Тобольск, Тюменская область.
Сын театрального режиссера, юный Александр с детства обречен был связать свою жизнь с актерским мастерством, хотя сам особо к этому не стремился. Впервые на сцену он вышел уже в пятилетнем возрасте в местном спектакле «Кремлевские куранты».В
В школе активно занимался спортом и даже получил звание кандидата мастера спорта по фехтованию, но к окончанию обучения отец все же настоял на том, чтобы юноша поступил в театральное училище имени Щукина. И первая попытка у Александра была неудачной, ему пришлось вернуться из Москвы домой.
Поступив в итоге на факультет физкультуры Ферганского государственного пединститута, Абдулов все-таки начал работать в театре. Но пока только работником сцены. А профессионально обучаться актерскому мастерству начал спустя год, когда поступил в ГИТИС на курс Иосифа Раевского.
С 1975 года по приглашению именитого режиссера Марка Захарова был зачислен в актерскую труппу Московского театра имени Ленинского Комсомола. Театра, с которым потом будет тесно связана вся его дальнейшая карьера. Из самых значимых его работ в Ленкоме отмечаются спектакли «Юнона и Авось» и «Хрустальный Турандот».
Что же касается съемок в кино, здесь дебют Абдулов состоялся в 1974 году. Все началось с картины «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», где он сыграл лишь эпизодическую роль. Главная роль ему досталась в том же году в киноленте «Вера и Федор» режиссера Виталия Гоннова.
Всего за всю карьеру Александр Абдулов, который стал одним из любимейших актеров у советского и российского зрителя, снялся в 112 фильмах. Особенно полюбились, пожалуй, «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Чародеи», «Ищите женщину». Зрителю более позднего поколения, начала 2000-х актер запомнился яркой ролью криминального авторитета в телесериале «Next» и его последующих продолжениях.
Самой трудной работой в кино за всю карьеру Абдулов с присущей ему иронией назвал сериал «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова:
«Недавно снимали бал Сатаны, когда 300 самых красивых манекенщиц и стриптизерш города Санкт-Петербург ходили голыми вокруг меня одного, одетого. Это были самые сложные съемки!»
К слову, стоит напомнить, что Александр Гавриилович многим запомнился именно образом некоего ловеласа, любимчика и любителя женщин. Да и женат он был дважды. Сам же актер говорил о прекрасной части человечества так:
«Я весь женский пол делю на две части: на женщин и непонятно на что, причем непонятно что — 90 процентов, а 10 процентов — женщины! Но я понимаю: не их в том вина. Быт, система, власть…»
В 2005 году была предпринята попытка попасть в политику. Актер сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы городского округа Домодедово (Московская область), однако позже, добровольно вышел из предвыборной гонки.
«Более грязных дел, чем политика, нет. Я и без депутатства или губернаторства могу кого-то наказать, у этого отобрать, а тому, наоборот, дать», — позже скажет Абдулов.
Последней его работой в кино стала картина «Правосудие волков». Премьера фильма состоялась в 2010 году, уже после смерти артиста. Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года после продолжительной болезни. За год до ухода из жизни в Израиле ему диагностировали четвертую стадию рака легких.