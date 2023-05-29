Семьдесят лет назад в этот день родился популярный российский актер театра и кино Александр Абдулов

Что же касается съемок в кино, здесь дебют Абдулов состоялся в 1974 году. Все началось с картины «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», где он сыграл лишь эпизодическую роль. Главная роль ему досталась в том же году в киноленте «Вера и Федор» режиссера Виталия Гоннова.