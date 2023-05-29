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Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет

Общество
Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет

Демографическая проблема в современной истории России занимает не последнее место. Слишком тяжко нам давались многие исторические эпизоды, большинство из которых приводили к большой смертности среди населения.

Не удивительно, что вопрос рождаемости сейчас стоит остро. И к семьям без детей приковано особенное, если не сказать гипертрофированное, внимание общества. Некоторые люди даже считают, что «семья без детей – это не семья». В разговоре с корреспондентом ФАН перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидия Кутузова объяснила, насколько данное убеждение может считаться верным как с юридической, так и с психологической точки зрения.

Что говорят юристы

Согласно основному нормативно-правовому акту, регулирующему положение российских семей, а именно Семейному кодексу Российской Федерации (далее – СК РФ), семья – это круг лиц, которые связаны между собой определенными правами и обязанностями, вытекающими из заключенного брака, родственных связей, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание.

«Как видим из формулировки нашего законодательства, если мужчина и женщина вступают в брак, это уже можно назвать семьей. Наличие либо отсутствие детей на этот статус не влияет», — пояснила эксперт.
Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет

Что говорят социологи и демографы

Как рассказала Кутузова, в 1991 году на основании кропотливого анализа демограф Нейл Хоув и историк Уильям Штраус разработали теорию поколений, известную сейчас всему миру. В ее основе – гипотеза о повторяющихся в истории временных циклах, которые формируют поколения с уникальными характеристиками и особенностями мировоззрения.

На данный момент поколений насчитывается три, они носят названия X, Y, Z. Самое молодое поколение – поколение Z, рожденное после 2000-х. Самое старшее согласно теории – Х, рожденное в промежуток с 1965 по 1980 г. Основная часть трудоспособного, активного, материально обеспеченного населения приходится на миллениалов, или поколение Y, людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год.

Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет
«Миллениалы родились на стыке поколений и «с техникой в руках». Они амбициозны, самоуверенны, свободолюбивы, в некоторых вещах спонтанны, не так ответственны, как поколение Х. Им не нужно знать всего, но нужно знать, где найти информацию. Отсюда и воззрение на вопрос родительства – многие миллениалы не готовы заводить детей. В их менталитете – независимость. Они не успели родиться, а уже вынуждены были учиться самостоятельности, чтобы чувствовать себя уверенно. И иного пути им не было дано», — рассказала собеседница ФАН.

При этом вполне естественно, старшее поколение считает, что молодежь эгоистична, поэтому не хочет детей. Но миллениалы, умеющие ценить деньги и знающие, как их потратить, не согласны. Они понимают, что родительство – ответственный и весьма затратный шаг. И если у тебя нет средств содержать ребенка, то будет кощунством заводить его. Для чего? Чтобы потом говорить «на то и на это нет денег»?

«Эгоистами миллениалы считают тех, кто рожает, но не берет ответственности за воспитание и содержание. В их независимой душе не укладывается, как можно перекладывать ответственность за свое потомство на государство и других? Или как можно считать ребенка инструментом реализации своих несбывшихся надежд и мечтаний», — пояснила она логику поколения Y.

Не менее серьезно миллениалы относятся и к выбору супруга. Уж если им встретится человек, с которым легко, интересно, с которым обоюдно приятно, то такому человеку будет уделено максимально внимания, вплоть до создания семьи. Кутузова подчеркнула, что именно исходя из вышеперечисленных факторов строится вывод, что для миллениала семья без детей – это полноценная семья, главное условие которой крепкие отношения между супругами.

Что говорят психологи

Желание завести ребенка должно быть выверенным, обоюдным и принятым без давления. В противном случае родительство принесет мучения.

Ка признала психолог, к сожалению, на семьи без детей оказывается колоссальное воздействие социума. Начинается оно с близких людей, особенно родителей, и заканчивается малознакомыми людьми, которые не считают зазорным влезть в чужую жизнь.

И редко, когда «доброжелатели» отдают себе отчет, что для принятия такого важного и ответственного решения супругам нужно проработать многие проблемы, травмы и комплексы, которые у каждого взрослого человека тянутся из детства.

По словам специалиста, многие пары не хотят заводить детей, поскольку видят перед глазами неудачный пример своих родителей или друзей.

Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет

Другие и вовсе воспитывались в неполных семьях, априори не видя перед глазами макет здоровых отношений. Но даже если с психологическим здоровьем у пары все в порядке, и они приняли осознанное решение не заводить детей, это – их решение. И никто не может в него вмешиваться и воздействовать. Но даже если попытается, психически здоровый человек не обратит на это внимание.

«Как видим, с нескольких точек зрения вопрос: «семья без детей – семья ли», — утвердителен. Причины, по которым нынешнее поколение потенциальных родителей не хотят или не решаются заводить детей, многочисленны. Кто-то видит свое предназначение в карьере, другим хорошо вдвоем и нет потребности в детях, третьи здраво взвешивают, какая ответственность на них ляжет в случае родительства, понимают, что не выдержат ее, и не хотят портить ребенку жизнь», — резюмировала она.

В Волгоградской области за прошедший 2022 год из дома сбегали более 550 детей. В наступившем 2023 году таких случаев зарегистрировано уже 170. Примерно в девяти из десяти случаев при оперативном обращении родителей в полицию детей возвращают в семьи в первые сутки после исчезновения. Многие мальчишки и девчонки сами убегают из дома или социального учреждения. Причины побега могут быть самыми разными. Это могут быть ссоры с папой или мамой, агрессия со стороны взрослых или сверстников и даже просто желание путешествовать.

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