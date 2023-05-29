Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет

Демографическая проблема в современной истории России занимает не последнее место. Слишком тяжко нам давались многие исторические эпизоды, большинство из которых приводили к большой смертности среди населения.
Не удивительно, что вопрос рождаемости сейчас стоит остро. И к семьям без детей приковано особенное, если не сказать гипертрофированное, внимание общества. Некоторые люди даже считают, что «семья без детей – это не семья». В разговоре с корреспондентом ФАН перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидия Кутузова объяснила, насколько данное убеждение может считаться верным как с юридической, так и с психологической точки зрения.
Что говорят юристы
Согласно основному нормативно-правовому акту, регулирующему положение российских семей, а именно Семейному кодексу Российской Федерации (далее – СК РФ), семья – это круг лиц, которые связаны между собой определенными правами и обязанностями, вытекающими из заключенного брака, родственных связей, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание.
«Как видим из формулировки нашего законодательства, если мужчина и женщина вступают в брак, это уже можно назвать семьей. Наличие либо отсутствие детей на этот статус не влияет», — пояснила эксперт.
Что говорят социологи и демографы
Как рассказала Кутузова, в 1991 году на основании кропотливого анализа демограф Нейл Хоув и историк Уильям Штраус разработали теорию поколений, известную сейчас всему миру. В ее основе – гипотеза о повторяющихся в истории временных циклах, которые формируют поколения с уникальными характеристиками и особенностями мировоззрения.
На данный момент поколений насчитывается три, они носят названия X, Y, Z. Самое молодое поколение – поколение Z, рожденное после 2000-х. Самое старшее согласно теории – Х, рожденное в промежуток с 1965 по 1980 г. Основная часть трудоспособного, активного, материально обеспеченного населения приходится на миллениалов, или поколение Y, людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год.
«Миллениалы родились на стыке поколений и «с техникой в руках». Они амбициозны, самоуверенны, свободолюбивы, в некоторых вещах спонтанны, не так ответственны, как поколение Х. Им не нужно знать всего, но нужно знать, где найти информацию. Отсюда и воззрение на вопрос родительства – многие миллениалы не готовы заводить детей. В их менталитете – независимость. Они не успели родиться, а уже вынуждены были учиться самостоятельности, чтобы чувствовать себя уверенно. И иного пути им не было дано», — рассказала собеседница ФАН.
При этом вполне естественно, старшее поколение считает, что молодежь эгоистична, поэтому не хочет детей. Но миллениалы, умеющие ценить деньги и знающие, как их потратить, не согласны. Они понимают, что родительство – ответственный и весьма затратный шаг. И если у тебя нет средств содержать ребенка, то будет кощунством заводить его. Для чего? Чтобы потом говорить «на то и на это нет денег»?
«Эгоистами миллениалы считают тех, кто рожает, но не берет ответственности за воспитание и содержание. В их независимой душе не укладывается, как можно перекладывать ответственность за свое потомство на государство и других? Или как можно считать ребенка инструментом реализации своих несбывшихся надежд и мечтаний», — пояснила она логику поколения Y.
Не менее серьезно миллениалы относятся и к выбору супруга. Уж если им встретится человек, с которым легко, интересно, с которым обоюдно приятно, то такому человеку будет уделено максимально внимания, вплоть до создания семьи. Кутузова подчеркнула, что именно исходя из вышеперечисленных факторов строится вывод, что для миллениала семья без детей – это полноценная семья, главное условие которой крепкие отношения между супругами.
Что говорят психологи
Желание завести ребенка должно быть выверенным, обоюдным и принятым без давления. В противном случае родительство принесет мучения.
Ка признала психолог, к сожалению, на семьи без детей оказывается колоссальное воздействие социума. Начинается оно с близких людей, особенно родителей, и заканчивается малознакомыми людьми, которые не считают зазорным влезть в чужую жизнь.
И редко, когда «доброжелатели» отдают себе отчет, что для принятия такого важного и ответственного решения супругам нужно проработать многие проблемы, травмы и комплексы, которые у каждого взрослого человека тянутся из детства.
По словам специалиста, многие пары не хотят заводить детей, поскольку видят перед глазами неудачный пример своих родителей или друзей.
Другие и вовсе воспитывались в неполных семьях, априори не видя перед глазами макет здоровых отношений. Но даже если с психологическим здоровьем у пары все в порядке, и они приняли осознанное решение не заводить детей, это – их решение. И никто не может в него вмешиваться и воздействовать. Но даже если попытается, психически здоровый человек не обратит на это внимание.
«Как видим, с нескольких точек зрения вопрос: «семья без детей – семья ли», — утвердителен. Причины, по которым нынешнее поколение потенциальных родителей не хотят или не решаются заводить детей, многочисленны. Кто-то видит свое предназначение в карьере, другим хорошо вдвоем и нет потребности в детях, третьи здраво взвешивают, какая ответственность на них ляжет в случае родительства, понимают, что не выдержат ее, и не хотят портить ребенку жизнь», — резюмировала она.
В Волгоградской области за прошедший 2022 год из дома сбегали более 550 детей. В наступившем 2023 году таких случаев зарегистрировано уже 170. Примерно в девяти из десяти случаев при оперативном обращении родителей в полицию детей возвращают в семьи в первые сутки после исчезновения. Многие мальчишки и девчонки сами убегают из дома или социального учреждения. Причины побега могут быть самыми разными. Это могут быть ссоры с папой или мамой, агрессия со стороны взрослых или сверстников и даже просто желание путешествовать.