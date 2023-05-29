Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует семья без ребенка или нет

В Волгоградской области за прошедший 2022 год из дома сбегали более 550 детей. В наступившем 2023 году таких случаев зарегистрировано уже 170. Примерно в девяти из десяти случаев при оперативном обращении родителей в полицию детей возвращают в семьи в первые сутки после исчезновения. Многие мальчишки и девчонки сами убегают из дома или социального учреждения. Причины побега могут быть самыми разными. Это могут быть ссоры с папой или мамой, агрессия со стороны взрослых или сверстников и даже просто желание путешествовать.