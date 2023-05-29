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Младенец из неблагополучной семьи заживо сгорел в коляске в Пермском крае

Происшествия
Младенец из неблагополучной семьи заживо сгорел в коляске в Пермском крае

Восьмимесячный ребенок погиб в результате поджога пледа в его коляске. Об инциденте стало известно из сообщества «ЧП ДТП Пермь».

В селе Култаево Пермского края младенец получил смертельные ожоги, находясь в своей коляске. По информации очевидцев, трагедия произошла из-за невнимательности родителей, которых часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Однако мать и отец пытаются доказать, что поджог устроил их старший сын, игравший с зажигалкой рядом с коляской.

Сотрудники местного отдела следственного управления информацию о смерти грудного ребенка пока не комментировали. Известно, что семья неблагополучная и стоит на учете в правоохранительных органах.

Ранее пьяный многодетный отец насмерть придавил двухмесячную дочь в Ленобласти во время сна. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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