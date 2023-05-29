Младенец из неблагополучной семьи заживо сгорел в коляске в Пермском крае

В селе Култаево Пермского края младенец получил смертельные ожоги, находясь в своей коляске. По информации очевидцев, трагедия произошла из-за невнимательности родителей, которых часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Однако мать и отец пытаются доказать, что поджог устроил их старший сын, игравший с зажигалкой рядом с коляской.