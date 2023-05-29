СМИ сообщают о самом сильном обстреле Шебекино в Белгородской области с начала спецоперации

Село Шебекино в Белгородской области подверглось обстрелу утром 29 мая. В СМИ указывают, что это самый сильный удар по населенному пункту с начала специальной военной операции.
Жители Шебекино столкнулись почти с ежеминутными прилетами. По неподтвержденной информации, Вооруженные силы Украины пускают снаряды с применением реактивной системы залпового огня «Град». На территории промзоны уже начался пожар. Власти региона пока не комментировали обстановку в Шебекино.
Днем ранее под обстрелом украинских военнослужащих оказалось село Муром Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по зернохранилищу с помощью беспилотника.