СМИ сообщают о самом сильном обстреле Шебекино в Белгородской области с начала спецоперации

Жители Шебекино столкнулись почти с ежеминутными прилетами. По неподтвержденной информации, Вооруженные силы Украины пускают снаряды с применением реактивной системы залпового огня «Град». На территории промзоны уже начался пожар. Власти региона пока не комментировали обстановку в Шебекино.