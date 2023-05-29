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Глава Курской области Старовойт сообщил о переходе добровольцев на круглосуточное дежурство в приграничной зоне

Происшествия
Глава Курской области Старовойт сообщил о переходе добровольцев на круглосуточное дежурство в приграничной зоне

Сформированные в Курской области добровольные народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

С таким заявлением чиновник выступил на оперативном совещании в правительстве субъекта РФ. Старовойт напомнил, что дружины были организованы для помощи сотрудникам правоохранительных органов в патрулировании территорий, прилегающих к российско-украинской границе.

Ранее стало известно, что строитель погиб в результате минометного обстрела Суджанского района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт выразил соболезнования родственникам рабочего и пообещал оказать им необходимую помощь, сообщал RT.
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