Глава Курской области Старовойт сообщил о переходе добровольцев на круглосуточное дежурство в приграничной зоне

Сформированные в Курской области добровольные народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
С таким заявлением чиновник выступил на оперативном совещании в правительстве субъекта РФ. Старовойт напомнил, что дружины были организованы для помощи сотрудникам правоохранительных органов в патрулировании территорий, прилегающих к российско-украинской границе.
Ранее стало известно, что строитель погиб в результате минометного обстрела Суджанского района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт выразил соболезнования родственникам рабочего и пообещал оказать им необходимую помощь, сообщал RT.