Мемориальную доску в честь писателя Булгакова в Киеве украинизировали и осквернили

По имеющейся информации, из первоначальной версии мемориальной доски убрали надпись: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Вместо нее появились слова на украинском языке, свидетельствующие о том, что автор «Белой гвардии» был «выдающимся киевлянином». Музей писателя отметил, что изменения согласовали со скульптором доски Анатолием Кущем.