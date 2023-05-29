Мемориальную доску в честь писателя Булгакова в Киеве украинизировали и осквернили

Украинские власти решили обновить мемориальную доску на фасаде музея Михаила Булгакова в Киеве. Позже местные вандалы осквернили монумент.
По имеющейся информации, из первоначальной версии мемориальной доски убрали надпись: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Вместо нее появились слова на украинском языке, свидетельствующие о том, что автор «Белой гвардии» был «выдающимся киевлянином». Музей писателя отметил, что изменения согласовали со скульптором доски Анатолием Кущем.
Позже стало известно о русофобской выходке местных вандалов. Неизвестные облили красной краской уже новый вариант доски.
Ранее политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил об очередном шаге к стиранию культурного кода граждан Украины. Он это высказал в связи с тем, что до этого Верховная рада приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с Россией.