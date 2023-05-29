Юные мастерицы из Астраханской области стали лауреатами международного конкурса

Жюри Международного фестиваля-конкурса «АРТ-Магия», который прошел в Санкт-Петербурге высоко оценили мастерство представителей Астраханской области.
На конкурсе участники творческой мастерской декоративно-прикладного искусства «Бабушкин сундучок» из поселка Волго-Каспийский представили куклу Крупеничку, которая издревле считается в Казымякском районе региона символом благополучия. Кукла заполняется отборным зерном из осеннего урожая, которое на следующий год используется для посева, сообщает mayak-delta.ru.
Успех юных талантов из творческой мастерской «Бабушкин сундучок» стал возможен благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Дети Астраханской области через народные традиции декоративно-прикладного искусства познают историю своего региона.