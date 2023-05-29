Юные мастерицы из Астраханской области стали лауреатами международного конкурса

На конкурсе участники творческой мастерской декоративно-прикладного искусства «Бабушкин сундучок» из поселка Волго-Каспийский представили куклу Крупеничку, которая издревле считается в Казымякском районе региона символом благополучия. Кукла заполняется отборным зерном из осеннего урожая, которое на следующий год используется для посева, сообщает mayak-delta.ru.