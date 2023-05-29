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Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о проживании не более 50 тыс. людей в столице региона после эвакуации

Общество
Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о проживании не более 50 тыс. людей в столице региона после эвакуации

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, сколько людей остались в Херсоне после оставления города. Он поделился информацией в личном Telegram-канале.

По словам Сальдо, там осталось немного людей. В рамках эвакуации на левый берег перебрались более 120 тыс. человек. Херсон покинули порядка 280 тыс. человек после оставления города.

Сальдо подчеркнул, что ранее ожидавшие возвращения ВСУ жители теперь относятся к ситуации иначе и ждут возвращения ВС РФ. После обещаний предоставить гуманитарную помощь их оставили без нее.

Ранее Сальдо прокомментировал решение оставить город. Он назвал его правильным с военной точки зрения, сообщает «Национальная Служба Новостей».
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