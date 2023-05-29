Сотрудники МЧС ликвидировали восемь пожаров на площади более 900 гектаров в Тюменской области

По данным центра, за последние сутки спасателям удалось ликвидировать пожары на площади более 900 гектаров. На утро 29 числа в регионе остановлено распространение четырех лесных возгораний на территории 243 гектаров. Один природный пожар площадью 320 гектаров находится в стадии локализации.