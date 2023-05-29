Сотрудники МЧС ликвидировали восемь пожаров на площади более 900 гектаров в Тюменской области

Спасатели в течение суток 28 мая потушили восемь природных пожаров и локализовали четыре ландшафтных возгорания. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
По данным центра, за последние сутки спасателям удалось ликвидировать пожары на площади более 900 гектаров. На утро 29 числа в регионе остановлено распространение четырех лесных возгораний на территории 243 гектаров. Один природный пожар площадью 320 гектаров находится в стадии локализации.
В пожаротушении задействовали 182 сотрудника МЧС и 39 единиц специальной техники. Также был привлечен вертолет Ми-26 с водосливным устройством. Известно, что для ликвидации пожаров было слито 120 тонн воды.
Ранее экстренные службы ликвидировали 11 природных возгораний на площади 5,2 тысячи гектар в Свердловской области. Борьбу с огнем ведут 900 человек и 120 единиц техники.