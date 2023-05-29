Брат певицы Дианы Гурцкой показал последнее фото с покойным супругом исполнительницы

Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. На фотографии изображена Гурцкая с супругом и братом на морском побережье. Роберт отметил, что крайне тяжело переживает кончину Кучеренко и не может осознать произошедшее даже спустя девять дней после трагедии.