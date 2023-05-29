Брат певицы Дианы Гурцкой показал последнее фото с покойным супругом исполнительницы

Брат российской исполнительницы Дианы Гурцкой Роберт обнародовал фото с покойным супругом артистки заместителем главы Министерства образования и науки РФ Петром Кучеренко. Родственник певицы указал, это их последний совместный снимок.
Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. На фотографии изображена Гурцкая с супругом и братом на морском побережье. Роберт отметил, что крайне тяжело переживает кончину Кучеренко и не может осознать произошедшее даже спустя девять дней после трагедии.
«Ты не звонишь, не спрашиваешь ничего, не ставишь задачи, не сообщаешь новости, не напоминаешь мне про дни рождения моих друзей, как ты обычно делал», — написал он.
Напомним, Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Ранее сообщалось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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