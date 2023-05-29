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Японское мороженое с белым трюфелем признано самым дорогим десертом в мире

ФАН-ТВ

Японский холодный десерт «белый трюфель» стал самым дорогим мороженым в мире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса — порция лакомства продается по цене 5 846 евро.

По словам генерального директора Daniel's-Ark Масато Охары, использование белых трюфелей из итальянского города Альба является причиной высокой цены продукта.

«Шеф-повар, который разработал десерт, является шеф-поваром фьюжн-кухни. В нашем мороженом смешиваются качественные ингредиенты, привезенный из-за рубежа и Японии», — отметил генеральный директор Daniel's-Ark Масато Охара.
Японское мороженое с белым трюфелем признано самым дорогим десертом в мире

Уже более 120 средств массовой информации Японии, включая международные, подхватили историю японского мороженного и обсуждают ее. Покупатели — состоятельные люди из арабских стран, Ближнего Востока и многих других.

«Когда вы впервые кладете десерт в рот, вы не можете сразу понять, мороженое это или полноценная еда. Вкус просто тает у вас во рту! Кроме того, текстура — пышный слой, который сочетается с глазурью снизу. Это первый раз, когда я испытываю такое ощущение при дегустации мороженого», — поделилась эмоциями дегустатор Эрия.
Японское мороженое с белым трюфелем признано самым дорогим десертом в мире
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