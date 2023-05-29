Политолог Корнилов: При Эрдогане «Байрактары» все равно продолжат продаваться Украине

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер. Как считает российский политический аналитик Владимир Корнилов, для России главное то, что Эрдоган предсказуем и с ним можно договариваться.
По словам главы ВИК Йенера, по результатам обработки 99,4% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,8%. По его словам, отрыв Эрдогана от оппонента в итоге превысил два миллиона (!) голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня. Напомним, Реджеп Эрдоган переизбрался президентом во второй раз. Он стал президентом Турции в 2014 году и сохранил за собой этот пост по итогам выборов в 2018 году.
Сам Эрдоган после оглашения предварительных итогов выборов заявил, что "грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу.
«Все ловушки, расставленные передо мной за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину — все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли», — заявил политик.
Эрдоган добавил, что против его сторонников также выступали террористические организации, но все они в итоге потерпели неудачу. Турецкий народ, считает президент, вновь доказал, насколько сильны его «благоразумие и проницательность во всех испытаниях, которые он пережил». В целом, считает Реджеп Эрдоган, по итогам второго тура президентских выборов победила «сама Турция и ее демократия».
Как сообщил ФАН политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, после переизбрания Эрдоган все равно не станет ни другом, ни постоянным союзником России.
«Когда мы оцениваем итоги каких-то выборов, я всегда призываю не абсолютизировать кандидатов ни с той, ни с другой стороны. Понятно, что Эрдоган не является нашим убежденным союзником или постоянным другом. Легко вспомнить, сколько у России с ним было проблем и недопониманий, в том же 2015-м дело и вовсе доходило чуть ли не до открытой вражды. Я уверен, что при Эрдогане между Россией и Турцией не все будет гладко и дальше», — указал Корнилов.
При этом Эрдоган все-таки имеет очень ценное качество — он предсказуем и с ним можно договариваться, продолжил эксперт.
«Российские власти прекрасно знают, чего от него можно ожидать, в отличие от его оппонента Кылыдароглу. С другой стороны, я уверен — если бы президентом в итоге стал Кылычдароглу, ему тоже пришлось бы считаться с тяжелыми реалиями турецкой экономики. И он не стал бы полностью «бить горшки» с Россией, вводить против нас «адские» санкции и т. д. Многое из того, что приписывали сопернику Эрдогана наша пресса и эксперты — это тоже преувеличение», — считает эксперт.
Поэтому не стоит абсолютизировать Кылычдароглу как «полное зло», а Эрдогана — как «вселенское добро», как это у нас бывало уже не раз, указал Корнилов.
«Думаю, что с переизбранным Эрдоганом Турция продолжит тот же политический курс — будут функционировать совместные газопроводы с РФ, будут строиться АЭС, а потоки «параллельного импорта» в нашу страну не прекратятся. Но при этом турецкие беспилотники «Байрактар» и другие виды вооружений будут так же продаваться на Украину, как это происходило в последнее время. И то, и другое мы уже проходили, поэтому знаем, чего ожидать от новой-старой турецкой власти», — заключил Владимир Корнилов.
Напомним, соперник действующего президента Кемаль Кылычдароглу в своем выступлении после поражения заявил о «самом несправедливом» за последние годы выборном процессе, и пообещал «продолжить борьбу за демократию». Он также заявил, что на него «оказывалось давление». В своей речи Кылычдароглу не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты выборов. При этом альянс из шести оппозиционных партий, выдвинувший Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принял результаты второго тура президентских выборов и пообещал «усвоить уроки».