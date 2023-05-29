Политолог Корнилов: При Эрдогане «Байрактары» все равно продолжат продаваться Украине

По словам главы ВИК Йенера, по результатам обработки 99,4% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,8%. По его словам, отрыв Эрдогана от оппонента в итоге превысил два миллиона (!) голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня. Напомним, Реджеп Эрдоган переизбрался президентом во второй раз. Он стал президентом Турции в 2014 году и сохранил за собой этот пост по итогам выборов в 2018 году.