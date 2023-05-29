Власти ЦАР открыли новый автовокзал в Бамбари

Церемонию возглавила министр по гуманитарным вопросам и национальному примирению Вирджиния Байкуа. Она отметила, что этот проект удалось реализовать благодаря президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера. Именно его усилиями были достигнуты договоренности со Всемирным банком о финансировании строительства. Кроме того, чиновница напомнила, что с момента вступления главы республики в должность он делает все, чтобы восстановить страну после кризиса.