Власти ЦАР открыли новый автовокзал в Бамбари

Банги, 29 мая. Правительственная делегация Центральноафриканской Республики приняла✱ участие в торжественном открытии нового автовокзала в городе Бамбари.
Церемонию возглавила министр по гуманитарным вопросам и национальному примирению Вирджиния Байкуа. Она отметила, что этот проект удалось реализовать благодаря президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера. Именно его усилиями были достигнуты договоренности со Всемирным банком о финансировании строительства. Кроме того, чиновница напомнила, что с момента вступления главы республики в должность он делает все, чтобы восстановить страну после кризиса.
В завершении торжественной речи Байкуа поблагодарила представителей международной финансовой организации за выделенные средства. Она обратилась к местному населению с просьбой аккуратно использовать здание автовокзала.
Правительство ЦАР активно выполняет работы по улучшению инфраструктуры государства. Ранее власти республики восстановили дороги и организовали укладку асфальта в столице.
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